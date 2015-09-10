Огромную военную базу вблизи границы с Украиной построит любимый ресторатор Путина - СМИ

Как сообщает РБК, военная база должна появится к маю 2016 года вблизи приграничного с Украиной городе Валуйки Белгородской области.

"Строительство военного городка по заказу Минобороны на площади 300 га подразумевает возведение штаба с узлом связи на 328 военнослужащих, пяти трехэтажных и четырех пятиэтажных казарм на 3500 солдат, учебного корпуса, медицинского центра с лазаретом на 50 коек, столовой, складов для хранения автомобильной и военной техники и других зданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Валуйках находится крупный железнодорожный узел, включающий в себя станции Валуйки-Пассажирские и Валуйки-Сортировочные: расстояние до Белгорода — 152 км, до Харькова — 169 км, до Луганска — 257 км.

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По данным издания, знакомый с высшими российскими чиновниками петербургский ресторатор Пригожин не только кормит армию, но и с конца прошлого года вероятно связанные с его группой компании получают госконтракты на санитарное содержание объектов Минобороны.

"Евгений Пригожин — любимый ресторатор Владимира Путина, который посещал почти все его питерские рестораны. Пригожин сервировал церемонию инаугурации президента в мае 2012 года. С недавних пор Пригожин занимается продовольственным обеспечением армии и клинингом", - отмечается в сообщении.

Однако, по словам местных жителей, в населенном пункте никакого оживления, которое указывало бы на начало масштабного строительства, не наблюдается.

"Никакого оживления ни в городе, ни в окрестностях села не происходит, — рассказал очевидец начала строительства. — Если год назад недалеко отсюда было много палаток, отряды военных, летали вертолеты, то сейчас ни палаток, ни военных, ни вертолетов нет". Даже в самом селе стройки не видно — территорию огораживают за последними домами, и к этому месту можно проехать по отдельной грунтовой дороге, добавляет он.

Как сообщал УНИАН, Россия начала строительство огромной военной базы возле украинской границы.

Согласно плану строительства, на базе будет склад для боеприпасов, казармы для нескольких тысяч солдат, что может "свидетельствовать о том, что Кремль готовит затяжное противостояние с Киевом".