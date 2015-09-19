Россия доставила на сирийскую военную базу четыре истребителя Су-27 - СМИ

Самолеты приземлились в портовом городе Латакия на средиземноморском побережье Сирии, передают CNN и Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

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Согласно сообщениям американских СМИ, в Латакии Россия разворачивает военную базу, на которую уже доставлены боевые вертолеты и артиллерийские установки. Кроме того, на базе должны разместить до двух тысяч военных, сообщает DW.

Ранее о размещении боевых самолетов неизвестного типа сообщало агентство Reuters. По данным производителя упомянутых самолетов, компании "Сухой", эти боевые машины предназначены как для захвата господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным целям.

Как сообщал УНИАН, Россия разместила несколько танков на сирийском аэродроме недалеко от Латакии, где она постепенно сводит систему обороны. По данным американской разведки, в аэропорту находятся 7 российских танков T-90. РФ также установила там артиллерийские комплексы, утверждают источники.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил 14 сентября, что действия России позволяют предположить, что Москва намерена организовать к югу от Латакии передовую оперативную базу.