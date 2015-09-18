Американские военные обнаружили российские истребители в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

Источники в вооруженных силах США заявляют, что небольшое количество российских истребителей было обнаружено на одном из сирийских аэродромов.

Один из источников уточнил, что четыре российских самолета находятся на аэродроме под Латакией.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министры обороны США и России обсудили ситуацию в Сирии.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент США Барак Обама надеется, что военные переговоры с Россией по Сирии пройдут в ближайшее время. Россия, в свою очередь, готова обсуждать с США ситуацию в Сирии.