Венесуэльский истребитель разбился на границе с Колумбией
Венесуэльский истребитель, вылетевший для перехвата воздушного судна, разбился, оба пилота погибли.
Эту информацию подтвердил президент страны Николас Мадуро, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам властей, истребитель преследовал самолет, вторгшийся в воздушное пространство Венесуэлы и направлявшийся в сторону Колумбии.
Глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес сообщил, что в районе инцидента проходит маршрут контрабанды наркотиков.
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В августе Венесуэла закрыла несколько участков границы с Колумбией и объявила в ряде приграничных районов чрезвычайное положение, после того как контрабандисты ранили трех военнослужащих.
Ранее УНИАН сообщал, что два военных самолета Венесуэлы дважды вторглись в воздушное пространство Колумбии в субботу, 12 сентября.