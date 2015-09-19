Венесуэльский истребитель разбился на границе с Колумбией

Эту информацию подтвердил президент страны Николас Мадуро, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам властей, истребитель преследовал самолет, вторгшийся в воздушное пространство Венесуэлы и направлявшийся в сторону Колумбии.

Глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес сообщил, что в районе инцидента проходит маршрут контрабанды наркотиков.

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В августе Венесуэла закрыла несколько участков границы с Колумбией и объявила в ряде приграничных районов чрезвычайное положение, после того как контрабандисты ранили трех военнослужащих.

Ранее УНИАН сообщал, что два военных самолета Венесуэлы дважды вторглись в воздушное пространство Колумбии в субботу, 12 сентября.