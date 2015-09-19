У берегов Чили вновь прошло землетресение магнитудой 5,2 балла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Сообщается, эпицентр подземных толчков находился в 131 км к юго-западу от города Кокимбо. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее УНИАН сообщал, что землетрясение в Чили произошло 16 сентября в 19:54 по местному времени (01:54 17 сентября по Киеву). Эпицентр находился в 233 км от столицы Чили Сантьяго и в 54 км от города Иллапель.

Читайте такжеЖителей Японии предупредили о приближающемся цунами

Отмечается, что число жертв землетрясения выросло до пяти человек, эвакуированы около миллиона жителей.

Землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Чили повторилось на следующий день.