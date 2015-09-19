У берегов Чили вновь прошло землетресение магнитудой 5,2 балла
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу, 18 сентября 2015 года, у берегов Чили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Сообщается, эпицентр подземных толчков находился в 131 км к юго-западу от города Кокимбо. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о повреждениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее УНИАН сообщал, что землетрясение в Чили произошло 16 сентября в 19:54 по местному времени (01:54 17 сентября по Киеву). Эпицентр находился в 233 км от столицы Чили Сантьяго и в 54 км от города Иллапель.
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Отмечается, что число жертв землетрясения выросло до пяти человек, эвакуированы около миллиона жителей.
Землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Чили повторилось на следующий день.