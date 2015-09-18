В Чили произошло еще одно землетрясение

Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 70 км к юго-западу от города Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

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Волна цунами, вызванная землетрясением в Чили, не дошла до Курильских островов. "Тревога цунами для дальневосточного побережья России не объявлялась. У нас нет приборов на Курильских островах, которые позволяют дать точную информацию. Визуально отследить это сложно. Если бы волна и докатилась, то была бы небольшой высоты - около 20 см", - говорится в сообщении.