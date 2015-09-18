На берегу Турции нашли тело четырехлетней сирийской девочки-беженки
Спустя несколько недель после того, как фотография утонувшего сирийского мальчика потрясла мир, на берег Турции выбросило тело еще одного ребенка.
Это четырехлетняя сирийская девочка, ее личность пока не установлена, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.
Труп ребенка прибило к берегу в провинции Измир на западе Турции утром в пятницу, 18 сентября. По предварительным данным, девочка была в лодке с другими мигрантами, следовавшими к одному греческих островов.
Судно затонуло, удалось спасти 14 сирийцев, включая восьмерых детей (всего в лодке было 15 человек).
Читайте такжеС начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 473 тысяч мигрантов
Напомним, тело мальчика, трехлетнего Айлана Курди (Aylan Kurdi), нашли недалеко от города Бодрум в провинции Мугла также на западе страны 2 сентября. Он был одним из 12 беженцев, которые по морю переправлялись в Грецию. Это событие помогло изменить позицию международного сообщества по отношению к беженцам, устремившимся из охваченных войной стран в Европу: как отмечает Anadolu, после инцидента тысячам мигрантам пообещали убежище в европейских странах.