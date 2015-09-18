На берегу Турции нашли тело четырехлетней сирийской девочки-беженки

Это четырехлетняя сирийская девочка, ее личность пока не установлена, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.

Труп ребенка прибило к берегу в провинции Измир на западе Турции утром в пятницу, 18 сентября. По предварительным данным, девочка была в лодке с другими мигрантами, следовавшими к одному греческих островов.

Судно затонуло, удалось спасти 14 сирийцев, включая восьмерых детей (всего в лодке было 15 человек).

Читайте такжеС начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 473 тысяч мигрантов

Напомним, тело мальчика, трехлетнего Айлана Курди (Aylan Kurdi), нашли недалеко от города Бодрум в провинции Мугла также на западе страны 2 сентября. Он был одним из 12 беженцев, которые по морю переправлялись в Грецию. Это событие помогло изменить позицию международного сообщества по отношению к беженцам, устремившимся из охваченных войной стран в Европу: как отмечает Anadolu, после инцидента тысячам мигрантам пообещали убежище в европейских странах.