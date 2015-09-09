Миграционный кризис в Европе: сегодня ЕК объявит о новых квотах для приема беженцев

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер должен будет объявить о размере квот для распределения 120 тысяч мигрантов среди стран-членов союза, передает Би-би-си.

Обязательные квоты, определяющие, сколько мигрантов должна принимать каждая из стран Европейского Союза, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, станут лишь первым шагом из тех, что будут предприняты для разрешения текущего кризиса.

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Германия говорит, что может справиться в будущем с большим притоком беженцев, но считает, что нагрузка должна быть распределена между разными странами.

Называя предложения Европейской комиссии "важным первым шагом", Меркель во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном добавила, что ЕС необходима гибкая система распределения тех, кто имеет право на убежище.