Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на утонувшего сирийского мальчика

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Independent.

Charlie Hebdo опубликовал две карикатуры о смерти Айлана.

На карикатуре под заглавием "Добро пожаловать, мигранты" размещено изображение мертвого ребенка, над телом которой надпись "Так близко к цели". Рядом с ребенком изображен рекламный щит с надписью "Акция! Для детей два меню по цене одного".

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Другая карикатура изображает Иисуса, который ходит по воде, рядом с утонувшим мальчиком. Рисунок имеет подпись: Доказательство того, что Европа христианская, Христиане ходят по воде – мусульманские дети тонут".

Карикатуры уже подверглись резкой критики от тех, кто считает использование Айлановой смерти с сатирической целью возмутительным.

Отмечается, что автор карикатуры Лоран "Рисс" Сориссо выжил в результате теракта на журнал в январе этого года, когда погибло 12 человек. Карикатурист тогда был ранен в плечо.

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Как сообщал УНИАН, в начале этого года двое вооруженных мужчин ворвались в офис французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в центре Парижа и устроили там стрельбу.

Жертвами нападения террористов стали 12 человек, еще 11 человек раненых попали в больницы.