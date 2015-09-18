У Кубы появился посол в США

Им стал дипломат с многолетним опытом работы Хосе Рамон Кабаньяс Родригес, передает Би-би-си.

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В ночь на пятницу агентство Рейтер сообщило о том, что США намерены ослабить ограничения в сфере торгового сотрудничества с Кубой.

В частности, в ближайшее время может быть объявлено о разрешении американским компаниям открывать на Кубе дочерние предприятия.

Тем временем агентство Aссошиэйтед пресс сообщило, что между двумя странами до конца текущего года может быть восстановлено прямое почтовое сообщение и регулярные коммерческие авиарейсы.

В июле 2015 года США и Куба восстановили отношения после более чем полувекового перерыва.