У Кубы появился посол в США
08:07, 18 сентября 2015Мир
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В США прошла церемония приема верительных грамот у глав иностранных дипломатических миссий, среди которых был и представитель Кубы.
REUTERS
Им стал дипломат с многолетним опытом работы Хосе Рамон Кабаньяс Родригес, передает Би-би-си.
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В ночь на пятницу агентство Рейтер сообщило о том, что США намерены ослабить ограничения в сфере торгового сотрудничества с Кубой.
В частности, в ближайшее время может быть объявлено о разрешении американским компаниям открывать на Кубе дочерние предприятия.
Тем временем агентство Aссошиэйтед пресс сообщило, что между двумя странами до конца текущего года может быть восстановлено прямое почтовое сообщение и регулярные коммерческие авиарейсы.
В июле 2015 года США и Куба восстановили отношения после более чем полувекового перерыва.
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