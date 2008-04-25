Ехануров: Украина не выйдет из Косово независимо от ситуации

Независимо от ситуации в Косово Украина сохранит там свое присутствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на совместной пресс-конференции в Праге с министрами обороны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

«Независимо от того, какие там (в Косово) будут происходить события, Украина сохранит свое присутствие», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 марта во время проведения спецоперации в северной части города Митровица (Косово) произошло столкновение противников провозглашения независимости Косово с полицейскими силами ООН. Сербы обстреляли дом полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате этих действий был ранен 21 работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово. Раненный во время столкновений старший лейтенант внутренних войск Игорь Киналь умер от многочисленных осколочных ранений.