На Гаити умер верховный лидер вудуистов

Президент Гаити Мишель Мартелли на своей странице в Twitter выразил свои соболезнования, написав, что смерть Бовуара стала "большой потерей для страны", сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Бовуар покинул Гаити в 1950 году, чтобы изучать химию в Нью-Йорке. Окончив Сорбонну в Париже, он вернулся в США, где работал в качестве химика для частных компаний. В 70-х годах он вернулся в Гаити, где его умирающий дед призвал Бовуара стать хунганом — священником вуду.

Вуду тесно отождествляется с историей рабства страны и ее борьбой за независимость от французского колониального господства.

Вуду практикуется с 18-го века, но в качестве официальной религии Гаити она была признана в 2003 году, в годы правления президента Жана-Бертрана Аристида. Около 70 процентов гаитян практикуют вуду. По всей стране действуют более 60000 священников вуду, многие из которых живут в сельской местности.

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