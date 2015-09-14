В МИД РФ назвали "тупиковой логикой" отказ Киева от прямого диалога с лидерами боевиков

Об этом пишет РИА Новости.

Захарова убеждена, что Киев должен вести прямые переговоры с так называемыми "представителями Донбасса", что, по ее словам, предусмотрено Минскими соглашениями.

"В минских договоренностях четко сказано, что конституционная реформа, вопросы выборов, вообще дальнейшего сосуществования этих территорий должны решаться в прямом контакте, прямом диалоге с представителями Донбасса", — заявила Захарова.

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Также, представитель МИД России заявила, что сами соглашения приобрели характер международно-правового документа, поскольку были одобрены резолюцией Совета безопасности ООН. Также она отметила, что подписи глав "ДНР" и "ЛНР" стоят под Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов заявил, что вопрос введения Украиной нового типа удостоверений личности должен обсуждаться с Москвой.