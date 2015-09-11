Новые украинские паспорта должны обсуждаться с Москвой - МИД России

Об этом заявил в интервью РИА «Новости» директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов.

Он отметил, что пока таких предложений от Украины не поступало.

"Следует иметь в виду, что перечень документов, по которым граждане России и Украины осуществляют безвизовые поездки, установлен соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Украины от 1997 года. Любые новации в этой связи должны быть предварительно согласованы сторонами и утверждены путем внесения изменений в соглашение. Пока что никаких предложений для обсуждения от украинской стороны не поступало", - сказал Иванов.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с нового года планируют начать выдавать новые внутренние паспорта европейского образца в виде биометрических ID-карт.