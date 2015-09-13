Лавров в очередной раз жалуется, что Запад "одержим" санкциями

Как только западные партнеры Москвы "не могут решить какой-то вопрос", то они прибегают к санкционному воздействию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Иранская ядерная программа была ярким и очень редким исключением", - заявил Лавров в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале.

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"В большинстве других случаев в конфликтах, которые продолжают разгораться на Ближнем Востоке, на Севере Африки, пытаются прибегать к мерам силового прямого вмешательства, как это было в Ираке и Ливии, в нарушение решений СБ ООН, либо к санкциям", — добавил Лавров.

Он отметил, что "это долгая история, одержимость санкционными мерами: как только у наших западных партнеров что-то не получается по их лекалам - тут же хватаются за инструмент санкций".