В России сегодня – единый день выборов, голосование проходит и в оккупированном Крыму

Как передает Крым.Реалии, оккупанты проведут довыборы в двух округах: в Керчи и Симферопольском районе. Там изберут по два депутата в Джанкойский и Сакский и по одному – в Феодосийский и Белогорский городские советы.

Читайте такжеМИД призывает мировое сообщество не признавать любые псевдовыборы в Крыму

Ранее Министерство иностранных дел Украины ранее выразило протест в связи с проведением выборов оккупационными властями в Крыму.

«Очередная попытка Российской Федерации распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права, законодательства Украины», – отметили в МИД.