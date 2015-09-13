В России сегодня – единый день выборов, голосование проходит и в оккупированном Крыму
11:22, 13 сентября 2015Мир
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Сегодня в России проходят так называемые прямые выборы - единый день голосования за депутатов разных уровней. Они проводятся и в аннексированном Крыму.
13 сентября в РФ проходят так называемые прямые выборы / flickr.com/photos/nothingpersonal
Как передает Крым.Реалии, оккупанты проведут довыборы в двух округах: в Керчи и Симферопольском районе. Там изберут по два депутата в Джанкойский и Сакский и по одному – в Феодосийский и Белогорский городские советы.
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Ранее Министерство иностранных дел Украины ранее выразило протест в связи с проведением выборов оккупационными властями в Крыму.
«Очередная попытка Российской Федерации распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права, законодательства Украины», – отметили в МИД.
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