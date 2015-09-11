МИД призывает мировое сообщество не признавать любые псевдовыборы в Крыму

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарий МИД Украины в связи с подготовкой Российской Федерации к проведению выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением ЦИК Российской Федерации образовать избирательные округа для проведения выборов депутатов Госдумы ФС РФ в оккупированной Россией Автономной Республике Крым и г.Севастополь.

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«Очередная попытка Российской Федерации распространить свое национальное законодательство на территорию суверенной Украины является грубым нарушением норм международного права, законодательства Украины, положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, Бакинской Декларации и Резолюции ПА ОБСЕ (28 июня – 2 июля 2014 года), Хельсинкской Декларации ПА ОБСЕ (5-9 июля 2015 года) и является вызовом не только Украине, но и всему мировому сообществу», - отмечается в комментарии.

В МИД подчеркнули, что согласно статье 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», любые органы, их должностные и служебные лица временно оккупированной территории и их деятельности считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом Украины.

«Украинская сторона не признает ни т.н. «референдум» 16 марта 2014 года, ни любые другие «избирательные процессы», которые Россия проводит на временно оккупированной территории нашего государства», - отметили в МИД и призвали мировое сообщество воздержаться от каких-либо шагов, например, принятия решений о направлении наблюдателей, что может рассматриваться как повод для легитимизации незаконных выборов.