Король Марокко выразил соболезнования саудовскому монарху в связи с трагедией в Мекке

22:26, 11 сентября 2015
Мир
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Марокканский король Мухаммед VI направил  саудовскому монарху Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду послание с соболезнованием в связи с трагическим инцидентом в Мекке.

@Saudiwoman

Об этом сообщили в канцелярии дворца в Рабате, передает ТАСС.

Кроме того, Мухаммед VI "дал указание послу Марокко в Саудовской Аравии выяснить, есть ли среди пострадавших и раненых марокканские паломники, и принять в связи с этим все необходимые меры", говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на самую большую мечеть Мекки и мира упал строительный кран. По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра и осадков.

По последним данным, количество погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек.

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