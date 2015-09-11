Король Марокко выразил соболезнования саудовскому монарху в связи с трагедией в Мекке
22:26, 11 сентября 2015Мир
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Марокканский король Мухаммед VI направил саудовскому монарху Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду послание с соболезнованием в связи с трагическим инцидентом в Мекке.
Король Марокко выразил соболезнования / @Saudiwoman
Об этом сообщили в канцелярии дворца в Рабате, передает ТАСС.
Кроме того, Мухаммед VI "дал указание послу Марокко в Саудовской Аравии выяснить, есть ли среди пострадавших и раненых марокканские паломники, и принять в связи с этим все необходимые меры", говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что на самую большую мечеть Мекки и мира упал строительный кран. По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра и осадков.
По последним данным, количество погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек.
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