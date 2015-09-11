Король Марокко выразил соболезнования саудовскому монарху в связи с трагедией в Мекке

Об этом сообщили в канцелярии дворца в Рабате, передает ТАСС.

Кроме того, Мухаммед VI "дал указание послу Марокко в Саудовской Аравии выяснить, есть ли среди пострадавших и раненых марокканские паломники, и принять в связи с этим все необходимые меры", говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на самую большую мечеть Мекки и мира упал строительный кран. По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра и осадков.

По последним данным, количество погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек.