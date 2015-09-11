Количество погибших в самой большой мечети в Мекке возросло до 87 человек
21:53, 11 сентября 2015Мир
1950 0обновлено
Количество погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек.
Количество погибших при падении карана растет / @Saudiwoman
Об этом сообщает гражданская оборона Саудовской Аравии, передают РИА Новости. По данным СМИ, причиной падения стали сильные дожди и ветры.
Читайте такжеПри падении крана на самую большую мечеть Мекки погибли 65 человек (фото, видео)
Эмир административного округа Мекка в Саудовской Аравии Халед аль-Фейсал распорядился созвать специальную комиссию для расследования причин трагедии.
Ранее сообщалось о 65 погибших и 184 пострадавших.
Мечеть Аль-Харам - Запретная мечеть - главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба.
Мекка в настоящее время заполнена желающими совершить хадж.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter