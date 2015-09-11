Количество погибших в самой большой мечети в Мекке возросло до 87 человек

21:53, 11 сентября 2015
Мир
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Количество погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек.

@Saudiwoman

Об этом сообщает гражданская оборона Саудовской Аравии, передают РИА Новости. По данным СМИ, причиной падения стали сильные дожди и ветры. 

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Эмир административного округа Мекка в Саудовской Аравии Халед аль-Фейсал распорядился созвать специальную комиссию для расследования причин трагедии.

Ранее сообщалось о 65 погибших и 184 пострадавших.

Мечеть Аль-Харам - Запретная мечеть - главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба.

Мекка в настоящее время заполнена желающими совершить хадж.

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