Бывший замминистра обороны Таджикистана ликвидирован - СМИ

Об этом сообщает агентство Asia-Plus.

Об этом сообщил информированный источник из состава участников спецоперации.

«Два часа назад в Таджикистане в Рамитском ущелье был ликвидирован беглый генерал Абдухалим Назарзода», - говорится в сообщении.

Подробности не сообщаются.

В настоящий момент готовится официальное сообщение.

Между тем официальные власти пока данную информацию не подтверждают. Отдельные источники в силовых структурах утверждают, что данная информация не соответствует действительности.

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Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны, генерал-майора Абдухалима Назарзоды и полковника министерства обороны Джунайдулло Умарова. Как отмечается, дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса.

По данным следственных органов, Умаров и Назарзода являются организаторами атак в Душанбе и Вахдате.