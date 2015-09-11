Бывший замминистра обороны Таджикистана ликвидирован - СМИ
Бывший замминистра обороны Таджикистана Абдухалим Назарзода, которого подозревают в причастности к вооруженным нападениям в городах Душанбе и Вахдат, убит.
Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Об этом сообщил информированный источник из состава участников спецоперации.
«Два часа назад в Таджикистане в Рамитском ущелье был ликвидирован беглый генерал Абдухалим Назарзода», - говорится в сообщении.
Подробности не сообщаются.
В настоящий момент готовится официальное сообщение.
Между тем официальные власти пока данную информацию не подтверждают. Отдельные источники в силовых структурах утверждают, что данная информация не соответствует действительности.
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Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны, генерал-майора Абдухалима Назарзоды и полковника министерства обороны Джунайдулло Умарова. Как отмечается, дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса.
По данным следственных органов, Умаров и Назарзода являются организаторами атак в Душанбе и Вахдате.