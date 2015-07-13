В Турции задержали 45 иностранцев по подозрению в намерении присоединиться к "Исламскому государству"

Как сообщает турецкая новостное агентство Dogan, группу людей, среди которых были женщины и дети, задержали в Стамбуле и в юго-восточном городе Газиантеп близ границы с Сирией между 10 и 12 июля, передает радио "Свобода". По сообщению, большинство из задержанных – граждане Таджикистана.

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Посольство этой страны в Анкаре и чиновники в Душанбе сообщили, что не получали официальной информации об арестах.

По данным властей Таджикистана, около 300 граждан этой страны присоединились к боевикам "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Кое-кто из них покинул Таджикистан вместе с семьей.