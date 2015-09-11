Frankfurter Allgemeine: СМИ Китая и "светлое будущее" экономики

Об этом сообщает Хендрик Анкенбранд в своей статье "СМИ Китая и "светлое будущее" экономики", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Письменные государственные распоряжения о том, как нужно работать государственным СМИ, не редкость в Китае. С завидной регулярностью веб-сайт «China Digital Times» под руководством профессоров из американского университета Беркли публикует инструкции Министерства пропаганды китайской компартии для репортеров газет, радиостанций, телевизионных станций и новостных сайтов. Например, когда в середине июня цены на акции на фондовых рынках Китая резко упали на треть и уничтожили 5 трлн капитала, партия запретила использовать в новостях такие слова, как «внезапное падение курса» и «экономический спад». Кроме того, запрещены сюжеты о судьбах отдельных отчаянных инвесторов; из новостей исчезли любые «чрезмерные» эмоции из-за того, что лопнул пузырь фондового рынка.

Развития экономики это не коснулось. Плохие новости о снижении экспорта, импорта, промышленного производства и цен производителей появлялись одна за другой. И уже три месяца после первого спада в середине июня весь мир гадает по поводу фактического состояния второй по величине экономики. Даже сами китайцы - не исключение: Ван Цзяньлинь, самый богатый человек страны и глава конгломерата Далянь Ванда, недавно публично заявил, что правительству Китая самое время попрощаться с «фантазией» высоких показателей роста в 7 процентов, которые премьер Ли Кэцян публично подтвердил в прошлый четверг в качестве официального годового плана. Китайские инвесторы только отчасти воспринимают слова ободрения своего правительства. Несмотря на государственное вмешательство, рыночные цены сегодня находятся на уровне даже ниже, чем после спада три месяца назад.

Партии совсем не понравилось, что через несколько дней после того, как Пекин хотел продемонстрировать свою новую силу с помощью пафосного парада солдат, военных транспортных средств, самолетов-истребителей и ракет дальнего радиуса действия, премьеру Ли пришлось публично оправдываться перед иностранными менеджерами за плохое кризисное управление правительства, и заверять весь мир, что Китай не переживает «жесткую посадку». И поэтому журналисты китайских государственных СМИ в эти дни получают настолько подробные указания от правительства для новостей о фондовом рынке и реальном секторе экономики.

«Рекомендации касательно усиленной экономической пропаганды» - так озаглавлены недавние указания «центрального отдела пропаганды» партии, которые опубликовал американский сайт «China Digital Times». «Народной газете», информационному агентству «Синьхуа», «Экономической газете», государственному телевидению CCTV и многим другим средствам массовой информации приказано, «в сентябре сосредоточить внимание» в новостях на «блестящем экономическом будущем» и «превосходстве китайской системы», а также «стабилизировать ожидания» и укрепить «доверие» читателей, слушателей и зрителей к экономике.

Когда Национальное бюро статистики публикует ежемесячные данные о развитии производства, цен и потребления, все репортеры Пекина должны затем «взять интервью у представителей и экспертов из Национального статистического бюро». Если обремененные долгами банки Китая опубликуют свои балансы, то репортеры должны позволить высказаться представителям и экспертам регуляторного органа. Прежде всего, необходимо усилить пропаганду в связи с «экономическими особенностями и их последствиями».

Инструкции были выданы в среду. Газеты уже отреагировали в пятницу в своих редакционных статьях: «Нам необходимо проявить терпение», - сообщает китайская редакция «Global Times». «Народная газета» пишет: «Мы идем вперед к светлому будущему нового поколения».