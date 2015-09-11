В США прогнозируют распад Ирака и Сирии на части

По словам главы разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, Сирия может развалиться на несколько частей.

"Я вижу в будущем, что Сирия раскалывается на две или три части", - сказал Стюарт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Он также добавил, что подобный прогноз в отношении Ирака он дать не может, однако отметил, что курды могут войти в центральный иракское правительство.

Стюарт подчеркнул, что распад стран на Ближнем Востоке не является целью США, но такой ход событий является вероятным.

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Директор ЦРУ Джон Бреннан отметил, что несмотря на постоянство границ стран, правительство потеряли контроль над своими территориями. Самопровозглашенные халифаты "Исламского государства" существуют по обе стороны границы между Сирией и Ираком.

Бреннан добавил, что первичная идентификация иракцев и сирийцев основывается не на национальности, а принадлежности к племени или религиозной общине.

Ранее УНИАН сообщал, что Российская Федерация поддерживает Сирийскую официальную власть не только техникой и персоналом, но были замечены и солдаты армии. Это подтвердили и в разведке США.

"Переброска российских войск в Сирию может быть как поддержкой правительства президента Башара аль Асада, так и попыткой оказать давление на Запад во время стратегических переговоров. В любом случае, россиянам будет все труднее и труднее избегать дальнейшего увеличения военной помощи правящей фракции, которую они поддерживают в сирийском конфликте", - говорится в сообщении разведывательного управления США.