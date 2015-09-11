В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд метро, есть пострадавший (видео)
09:00, 11 сентября 2015Мир
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В нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов поезд метро с около 100 пассажирами.
В метро Нью-Йорка произошла авария / Katie Lorah/Instagram
Это вызвало задержки движения составов в обоих направлениях на линии, передает NBC New York.
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На данный момент десятки полицейских, пожарных и работников метро собрались, чтобы разобраться в причинах происшествия и ликвидировать его последствия.
По крайней мере один человек госпитализирован, о других пострадавших пока не сообщается.
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— Luke Wu (@lukewu) September 11, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали около 50 человек, семеро из них имеют ранения средней тяжести.
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