В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд метро, есть пострадавший (видео)

Это вызвало задержки движения составов в обоих направлениях на линии, передает NBC New York.

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На данный момент десятки полицейских, пожарных и работников метро собрались, чтобы разобраться в причинах происшествия и ликвидировать его последствия.

По крайней мере один человек госпитализирован, о других пострадавших пока не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали около 50 человек, семеро из них имеют ранения средней тяжести.