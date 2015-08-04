В Чехии в результате столкновения поездов пострадали 50 человек (фото)
18:17, 04 августа 2015Мир
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В Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали около 50 человек, семеро из них имеют ранения средней тяжести.
35 людям медики оказали помощь на месте / @ceskedrahy01
Как сообщают местные СМИ, авария произошла сегодня в пригороде Гораждовице, передает радио "Свобода". Пассажирский экспресс, который следовал из Чешского Будейовице в Непомук сошел с рельсов, зацепив соседний поезд "Пльзень-Брно", в результате чего локомотив поезда также сошел с рельсов.
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На место аварии выехали семь машин "скорой помощи" и три медицинских вертолета.
15 из 50 раненых были доставлены в больницы, 7 из них имеют ранения средней степени тяжести, еще 8 – незначительные. 35 людям медики оказали помощь на месте.
В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии.
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