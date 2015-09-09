Несмотря на санкции, Кобзон прилетел в Италию (фоторепортаж)

Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, находящийся под санкциями Евросоюза, прибыл в Италию на лечение.

Об этом сообщает в среду, 9 сентября, корреспондент Дождя из аэропорта Мальпенса в Милане.

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Ранее итальянский МИД подтвердил выдачу визы Иосифу Кобзону, несмотря на санкции. Во внешнеполитическом ведомстве этой европейской страны объяснили свое решение гуманитарными причинами.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля ЕС ввел новые санкции против России, среди прочих, в список попали Кобзон и заместитель Шойгу. Против Кобзона также ввели санкции Швейцария и Канада.