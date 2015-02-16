Кобзон "рад" оказаться в санкционном списке

Ранее в Официальном журнале ЕС появилась информация о том, что Кобзон и депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин включены в список санкций ЕС по Украине. Фигурантам списка запрещен въезд в страны ЕС, их активы в Евросоюзе заморожены, пишет РИА Новости.

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"Я очень рад, что я в этом списке. Большое (им) спасибо", — сказал Кобзон.

Главы МИД стран-членов ЕС 29 января после обстрела боевиками Мариуполя поручили подготовить предложения по расширению списка индивидуальных санкций.

Постпреды согласовали список 5 февраля, а 9 февраля министры на новом заседании приняли его, отложив публикацию и вступление в силу до 16 февраля, чтобы не мешать проходившим в тот момент переговорам по урегулированию в Украине в "нормандском формате".