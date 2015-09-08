Ноты свадебного марша Вагнера выставили на продажу за $3,6 миллиона

Музыку для "Лоэнгрин" Рихард Вагнер сочинил в 1845-1848 годах. Рукопись содержит и оригинальный текст автора на немецком языке, передает Lenta.ru.

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Впервые опера "Лоэнгрин" была поставлена в Веймаре в 1850 году. Сам композитор услышал свое произведение в театре только через 11 лет, поскольку в то время, когда была показана премьера, жил в Швейцарии. Свадебный марш приобрел популярность после того, как его исполнили на свадьбе британской принцессы Виктории (дочери королевы Виктории) и короля Пруссии и императора Германии Фридриха III в 1858 году.

Сейчас произведение, как правило, проигрывают на католических свадьбах, но без вокальной партии. По традиции, в начале церемонии звучит марш Вагнера, а в финале - марш Мендельсона, хотя эта практика может варьироваться.

Опера "Лоэнгрин" основана на средневековых европейских сказаниях о рыцарях Грааля. Произведение отражает борьбу между язычеством и христианском, а также изображает конфликт толпы и гения.