Актер-комик выиграл первый тур президентских выборов в Гватемале
Бывший режиссер и актер-комик, никогда не занимавший государственную должность, Джимми Моралес выиграл большинство голосов в первом туре президентских выборов в Гватемале.
За него проголосовали около 24% избирателей, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
За ним почти вровень следуют бывшая первая леди страны Сандра Торрес и бизнесмен-правоцентрист Мануэль Бальдисон.
Кто-то из них будет соперничать с Моралесом во втором туре, который пройдет в октябре.
Читайте такжеВ Египте определили срок проведения парламентских выборов
Мануэль Бальдисон был фаворитом президентской гонки, однако большое количество избирателей изменили свои пристрастия в пользу Моралеса из-за коррупционного скандала, к которому оказались причастны несколько союзников бизнесмена.
Как сообщал УНИАН, конгресс Гватемалы принял отставку президента Отто Переса, которого обвиняют в коррупционных преступлениях. Этому предшествовали многотысячные акции протеста, в ходе которых митингующие призывали Переса, 64-летнего генерала в отставке, покинуть свой пост.
Сам политик обвинения в коррупции отвергал. 21 августа по аналогичному обвинению была задержана Роксана Бальдетти, ранее занимавшая пост вице-президента.