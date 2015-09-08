Актер-комик выиграл первый тур президентских выборов в Гватемале

За него проголосовали около 24% избирателей, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

За ним почти вровень следуют бывшая первая леди страны Сандра Торрес и бизнесмен-правоцентрист Мануэль Бальдисон.

Кто-то из них будет соперничать с Моралесом во втором туре, который пройдет в октябре.

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Мануэль Бальдисон был фаворитом президентской гонки, однако большое количество избирателей изменили свои пристрастия в пользу Моралеса из-за коррупционного скандала, к которому оказались причастны несколько союзников бизнесмена.

Как сообщал УНИАН, конгресс Гватемалы принял отставку президента Отто Переса, которого обвиняют в коррупционных преступлениях. Этому предшествовали многотысячные акции протеста, в ходе которых митингующие призывали Переса, 64-летнего генерала в отставке, покинуть свой пост.

Сам политик обвинения в коррупции отвергал. 21 августа по аналогичному обвинению была задержана Роксана Бальдетти, ранее занимавшая пост вице-президента.