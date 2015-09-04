Президент Гватемалы подал в отставку из-за коррупционного скандала

Это решение поддержали все 118 присутствовавших на заседании депутатов парламента, передает ZN.ua со ссылкой на AP.

Этому предшествовали многотысячные акции протеста, в ходе которых митингующие призывали Переса, 64-летнего генерала в отставке, покинуть свой пост.

Как сообщил пресс-секретарь бывшего президента, Перес решил уйти в отставку после того как судья по запросу генерального прокурора Тельмы Алданы выдала ордер на его задержание и привод в суд. По словам Алданы, она будет ходатайствовать о заключении Переса под стражу на время судебного разбирательства.

Согласно конституции страны, президент имеет иммунитет от судебного преследования, однако 1 сентября депутаты единогласно постановили лишить Переса судебной неприкосновенности.

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В то же время Перес предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и содействии нарушениям таможенного законодательства.

Сам политик обвинения в коррупции отвергал. 21 августа по аналогичному обвинению была задержана Роксана Бальдетти, ранее занимавшая пост вице-президента.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак отказался уходить в отставку в ответ на требования демонстрантов, обвиняющих его к коррупции.