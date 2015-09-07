Вслед за Германией и Финляндией в Литве засомневались в дальнейшем существовании Шенгена

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире программы "Утренняя панорама" латвийского телеканала LTV в понедельник, 7 сентября, сообщает LSM.lv.

"Это самый серьезный кризис идентичности ЕС, к тому же, если в этом вопросе не будет согласия, это может привести к концу Шенгенской зоны и введению пограничного контроля", - подчеркнул чиновник.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила , что вопрос распределения мигрантов в Европе, оставшись нерешенным, поставит под вопрос целесообразность дальнейшего существования Шенгенского соглашения. Позже министр внутренних дел Финляндии Петтери Орпо заявил , что Финляндия пока не планирует вводить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны, однако при необходимости проект возврата проверок на границе уже существует.

Напомним, из-за войны в Северной Африке и на Ближнем Востоке страны Европы захлестнул поток беженцев из этих регионов.

По мнению глав многих европейских государств, это самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Страны Балтии и некоторые другие члены ЕС считают, что надо отделять экономических мигрантов от беженцев и делать все необходимое, чтобы эти люди вернулись домой. В то же время политики Западной Европы придерживаются мнения, что предоставление помощи мигрантам должно стать главной задачей, независимо от причин миграции.

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Как известно, Европейская комиссия планирует начать переговоры о предоставлении убежища еще 160 тысячам беженцев в дополнение к 60 тысячам, договоренность о которых уже достигнута.

По этому поводу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен обратиться к Европейскому парламенту в среду, 9 сентября.

Тем временем Латвия выступает против обязательных квот на беженцев.