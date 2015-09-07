Вслед за Германией и Финляндией в Литве засомневались в дальнейшем существовании Шенгена

12:36, 07 сентября 2015
Мир
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Значительные расхождения во взглядах стран-участниц Европейского Союза относительно решения проблемы беженцев могут стать причиной восстановления паспортного контроля в Шенгенской зоне. 

REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире программы "Утренняя панорама" латвийского телеканала LTV в понедельник, 7 сентября, сообщает LSM.lv.

"Это самый серьезный кризис идентичности ЕС, к тому же, если в этом вопросе не будет согласия, это может привести к концу Шенгенской зоны и введению пограничного контроля", - подчеркнул чиновник.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос распределения мигрантов в Европе, оставшись нерешенным, поставит под вопрос целесообразность дальнейшего существования Шенгенского соглашения. Позже министр внутренних дел Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия пока не планирует вводить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны, однако при необходимости проект возврата проверок на границе уже существует.
Напомним, из-за войны в Северной Африке и на Ближнем Востоке страны Европы захлестнул поток беженцев из этих регионов.

По мнению глав многих европейских государств, это самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Страны Балтии и некоторые другие члены ЕС считают, что надо отделять экономических мигрантов от беженцев и делать все необходимое, чтобы эти люди вернулись домой. В то же время политики Западной Европы придерживаются мнения, что предоставление помощи мигрантам должно стать главной задачей, независимо от причин миграции.

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Как известно, Европейская комиссия планирует начать переговоры о предоставлении убежища еще 160 тысячам беженцев в дополнение к 60 тысячам, договоренность о которых уже достигнута.

По этому поводу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен обратиться к Европейскому парламенту в среду, 9 сентября.

Тем временем Латвия выступает против обязательных квот на беженцев.

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