В Казахстане ликвидировали коммунистическую партию

Как сообщил руководитель пресс-службы городского суда Куандык Ешимет, с исковым заявлением о ликвидации Коммунистической партии Казахстана в суд обратилось Министерство юстиции Казахстана из-за выявленных нарушений требований законодательства, пишет Дождь со ссылкой на Tengrunews.

«Суд постановил иск Минюста удовлетворить, ликвидировать общественное объединение "Коммунистическая партия Казахстана", взыскать с нее госпошлину в размере 1982 тенге. Решение от 7 августа», — добавил он.

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Коммунистическая партия была зарегистрирована 27 августа 1998 года. Перерегистрация была в 2003 году. В 2004 году в партии произошел раскол — от нее отделилась Коммунистическая Народная партия Казахстана.

Напомним, Минюст Украины запретил Коммунистической партии быть субъектом политического процесса и участвовать в местных выборах. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал запрет актом исторической справедливости.