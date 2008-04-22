Эксперты НАТО учат Украину методам контроля за спецслужбами

Сегодня в Киеве состоялось 7-е заседание Рабочей группы Украина-НАТО по вопросам гражданского и демократического контроля над сектором безопасности и разведки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Как отмечается в сообщении, рабочая группа Украина-НАТО по вопросам гражданского и демократического контроля над сектором безопасности и разведки создана в октябре 2006 года с целью передать Украине многоаспектный опыт государств-членов НАТО в реформировании национального сектора безопасности, который отвечал бы Резолюции ПАСЕ 1402 (1999) и ее Рекомендации 1713 (2005).

Участники заседания отмечали, что Рабочая группа стала действенным механизмом консультаций между Украиной и НАТО в проведении реформ сектора безопасности на принципах и стандартах стран евроатлантического сообщества. В ее состав входят эксперты всех стран-членов НАТО, а также представители Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Главного управления разведки МО Украины, Госпогранслужбы Украины, Аппарата СНБОУ.

Как отметила, открывая седьмое заседание Рабочей группы, высокий представитель Международного Секретариата НАТО Бриджит ОСТИН: «На ключевом и чрезвычайно чувствительном направлении международного сотрудничества безопасности нарабатывается крепкая база для будущего продвижения. Бухарестский саммит засвидетельствовал, что политические решения относительно вступления Украины в НАТО уже приняты, и дело за кропотливым повседневным трудом на исполнительном уровне. Именно этим и занималась наша группа».

Отмечая результативность совместной работы, и.о. председателя СБ Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО очертил перспективы сотрудничества Службы безопасности Украины с партнерскими структурами: «Хочу поблагодарить те нации, что согласились принимать участие в будущей работе. Должны начинать новые, более результативные формы сотрудничества для создания европейской спецслужбы, которая станет надежным партнером для спецслужб стран НАТО ”.

Деятельность Рабочей группы в 2006-2008 годах дала возможность экспертам стран НАТО и Украины обменяться мнениями относительно широкого круга вопросов, среди которых: совершенствование парламентского контроля над сектором безопасности Украины, практика подготовки “Белых книг” о деятельности специальных служб, бюджетного обеспечения спецслужб в контексте соблюдения требований прозрачности и секретности, демилитаризации служб внутренней безопасности и разведки, проблемы подготовки персонала и тому подобное.

Эти консультации способствовали проведению в Украине первого Комплексного обзора сектора безопасности, подготовке и изданию «Белой книги 2007. Служба безопасности и разведывательные органы Украины», а также разработке Концепции реформирования Службы безопасности Украины, которая уже принята Советом национальной безопасности и обороны и утверждена Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Текст этих документов на английском языке был роздан участникам сегодняшнего заседания.

Члены Рабочей группы положительно восприняли информацию относительно введения должности советника руководителя Службы безопасности Украины по вопросам демократического и гражданского контроля, которую будет занимать компетентный эксперт из одной из стран-членов НАТО или его руководящих структур.

Обсуждена также концепция «Белой книги 2008», ознакомление с которой даст возможность широкой общественности узнать о результатах работы Службы за год, процессах реформирования СБУ в спецслужбу европейского образца, сотрудничестве с неправительственными организациями и украинским Институтом национальной памяти. Особое внимание будет уделено гуманитарным проектам СБУ относительно обнародования архивов НКВД-КГБ, свидетельствующих о преступлениях тоталитаризма 1917-90-х годов. В рамках реализации этих проектов Службой безопасности Украины предусматривается в ближайшее время организовать свободный доступ граждан к рассекреченным архивным документам.