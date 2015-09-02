Россия хочет разместить авиабазу в Беларуси

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства, сообщает Европейская правда.

"На следующей неделе у нас будет заседание євразийского межправительственного совета в Беларуси, рассмотрим предложение о подписании соглашения о российской авиационной базе на территории Белоруссии, которое должно быть направлено на имя президента, цель - обеспечение совместной охраны внешней границы союзного государства в воздухе", - сообщил Медведев.

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Ранее УНИАН сообщал,что военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии. Например, 16-17 июня вблизи Латвии было замечено девять самолетов Вооруженных сил России, а также военную подводную лодку класса "Кило", корвет класса "Пархим" и российский корабль снабжения "Бира". 17 августа воздушный патруль НАТО перехватил у границ Латвии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.