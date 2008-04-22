Тимошенко похристосуется с Зубковым?

Визит премьер-министра Российской Федерации Виктора ЗУБКОВА в Украину перенесен с 25 апреля на 28 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве РФ в Украине.

При этом причину переноса визита в посольстве не назвали.

В то же время, по сообщению пресс-службы правительства РФ, перенос визита был согласован с украинской стороной. «Данное решение принято в связи с загруженностью рабочих графиков премьер-министров двух стран и по взаимному согласию обеих сторон», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что заседание Комитета по экономическому сотрудничеству Украины и РФ в рамках Межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин» будет перенесено в связи с необходимостью доработать ключевые приоритеты двусторонних торгово-экономических отношений.

До этого заседание комитета уже переносилось с 18 апреля на 25-26 апреля.