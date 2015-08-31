В Египте определили срок проведения парламентских выборов

Об этом сообщила Национальная избирательная комиссия Египта в воскресенье, 30 августа, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Выборы депутатов парламента состоятся в два этапа. Первый будет проводиться 17-19 октября, второй с 21 до 23 ноября.

Эти парламентские выборы станут первыми после отстранения от власти в июле 2013 года президента Мохаммеда Мурси. С июня 2014 года в Египте правит президент Абдель Фатах ас-Сиси без парламента. Победителем последних парламентских выборов в стране, состоявшихся в 2011 году, было движение "Братья-мусульмане". Однако, со времени свержения Мурси движение запрещено, а его сторонники подвергаются жестким преследованиям.

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Выборы в парламент, который насчитывает 568 мест, происходят по сложной избирательной системе, которая сочетает элементы пропорциональной и мажоритарной систем. Кроме того, мандаты на 27 мест в парламенте остаются за президентом и он сам назначает кандидатуры на них.