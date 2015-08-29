ООН призывает Европу расширить возможности для легальной миграции беженцев

По словам генсека, для решения проблемы требуется значительно больше усилий, чем тем меры, которые страны принимают сейчас, передает Русская служба Би-Би-Си.

Пан Ги Мун назвал сложившуюся ситуацию с мигрантами в Европе "кризисом солидарности" и призвал европейские страны к расширению легальных и безопасных каналов миграции.

"Я призываю все государства расширить безопасные и легальные каналы для мигрантов, обращаться с ними гуманно и с чувством сострадания, решать их проблемы в соответствии с международными стандартами. Это – человеческая трагедия, говорящая о срочной необходимости решительных политических действий", - заявил генсек ООН.

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"Повторяющиеся трагедии свидетельствуют о жестокости людей, занимающихся перевозкой мигрантов, деятельность которых простирается от Андаманского моря до Средиземного и через дороги Европы. Это также говорит об отчаянии тех, кто ищет защиты или новую жизнь", — заявил Пан Ги Мун.

Генсек ООН обратил внимание, что большинство тех, кто решается на опасное путешествие - это в основном беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана, которые бегут от войны и нестабильности в своих странах.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Австрии на обочине ведущей в Вену автострады был обнаружен грузовик, в котором находились тела 71 человека, в их числе - восемь женщин и четыре ребенка. Все они, предположительно, задохнулись. По данным австрийской полиции, погибшие, судя по всему, были беженцами из Сирии.

В пятницу у берегов Ливии потерпели крушение два судна с мигрантами на борту, более 100 человек погибли.