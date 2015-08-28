Количество беженцев, найденных мертвыми в грузовике в Австрии, выросло до 71

В кузове грузовика, перевозившего сирийских беженцев из Венгрии в Австрию, были найдены тела 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

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В Венгрии уже арестованы 3 лица, причастные к смерти мигрантов.

Напомним, что 27 августа на востоке Австрии был найден грузовик с телами мигрантов. Автомобиль был припаркован на обочине шоссе, соединяющего города Парндорф и Нойзидль-ам-Зе (федеральная земля Бургенланд). Причиной смерти мигрантов, вероятнее всего, стала нехватка кислорода.

Ранее УНИАН сообщал, что Австрия намерена ужесточить борьбу с нелегальной миграцией и сделать контроль над границей с Венгрией более жестким.