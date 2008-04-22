Нино Бурджанадзе объявила о прекращении карьеры

Спикер грузинского парламента, дважды и. о. президента страны, Нино БУРДЖАНАДЗЕ неожиданно отказалась участвовать в досрочных выборах в парламент Грузии и объявила о прекращении карьеры. Оппозиция и политологи связывают это с тем, что в президентской партии назрел политический кризис, грозящий расколом правящей верхушке, передает Газета.ru.

Спикер признала, что у нее возникли некоторые разногласия с соратниками, но в оппозицию Н.БУРДЖАНАДЗЕ не собирается. «Я приняла решение не баллотироваться на парламентских выборах 21 мая», – заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ в понедельник на специально созванном брифинге. «Это решение окончательное, и оно не изменится», – заверила она.

При этом спикер парламента дала понять, что надеется на победу соратников из правящей партии. «Надеюсь, грузинский народ изберет достойную власть», – сказала она. До 21 мая Н.БУРДЖАНАДЗЕ останется на посту главы парламента. Ранее планировалось, что именно она поведет правящую партию на выборы. Однако теперь, как сообщает телеканал «Рустави-2», первое место в списке займет министр иностранных дел Грузии Давид БАКРАДЗЕ.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ заверила, что при необходимости и во всех критических ситуациях она будет «там, где надо моей стране». Глава парламента уверена, что за ее решением не должен «последовать политический, тем более государственный, кризис». По ее словам, хотя в ходе составления списка «Национального движения» имели место определенные противоречия, они не были критическими.

А вот оппоненты властей уверены, что дело именно в политическом кризисе, который последнее время обострился в президентской партии.

Лидер объединенной оппозиции Грузии Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ считает, что причина именно в том, что «Единое национальное движение» не смогло разделить места в будущем парламенте. «БУРДЖАНАДЗЕ была брошена так же, как не раз другие из этой партии», – заявил он. В Лейбористской партии считают, что заявление Бурджанадзе за месяц до выборов подтверждает кризис в президентской партии. Бывший министр иностранных дел Грузии Саломе ЗУРАБИШВИЛИ считает, что это подтверждает, что «в правительстве Грузии явный кризис».

По мнению лидера «Союза традиционалистов Грузии» Акакия АСАТИАНИ, Н.БУРДЖАНАДЗЕ все же останется в политике и создаст свое политическое движение, «которое будет четко отличаться от сегодняшней политики правительственной партии».

Грузинский политолог Рамаз КЛИМИАШВИЛИ полагает, что Н.БУРДЖАНАДЗЕ может и не создавать собственную политическую силу, а как раз пойти работать в правительство.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ наравне с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ стала одним из лидеров «революции роз» в 2004 году. После того как власть перешла от экс-главы государства Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ к М.СААКАШВИЛИ, Н.БУРДЖАНАДЗЕ была избрана депутатом от мажоритарного округа в городе Кутаиси. В парламенте, где она сразу же стала спикером, политик входила во фракцию президентское партии «Нацдвижение – демократы». Н.БУРДЖАНАДЗЕ дважды исполняла обязанности президента.