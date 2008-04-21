Яценюк похлопотал о защите ”заробитчан” в Португалии

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что Украина и Португалия усилят социальную защиту украинцев, которые работают в Португалии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Лиссабоне после встречи с председателем Ассамблеи Португалии Жайме ГАМА.

«Мы обсуждали вопрос о дополнительных социальных гарантиях», - сказал спикер украинского парламента.

Он отметил, что сейчас между Украиной и Португалией продолжаются консультации по этому вопросу на уровне министерств и ведомств.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что ему хотелось бы, чтобы украинцы работали на родине.

«Для меня как для украинца чрезвычайно важно, чтобы украинцы работали не так в Португалии, как в Украине», - сказал он.

Справка УНИАН. По данным экспертов, сегодня за границей находится 4 млн. 500 тыс. украинских трудовых мигрантов, из них в Португалии - 75 тыс. чел. (по официальным данным - 44 тыс. 600).