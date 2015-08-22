В авиаударах в Йемене погибли 65 мирных жителей - BBC

Как сообщают "Врачи без границ", большинство погибших - это женщины и дети, передает BBC Украина.

В Таизе уже в течение нескольких месяцев происходят интенсивные столкновения между правительственными войсками и повстанцами-хуситами.

По данным ООН, за время конфликта в Йемене погибли около 4000 человек, более половины из них - мирные жители.

Около 1,4 млн граждан страны были вынуждены покинуть свои дома.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН ранее заявили, что из-за вооруженного конфликта Йемен предстал на пороге голода. Почти 13 миллионов человек срочно нуждаются в помощи, отмечают в организации.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хусити захватили большую часть территории страны и выгнали президента Мансура Хади, который бежал в Эр-Рияд.

В стране неоднократно объявлялось перемирие, однако добиться фактического прекращения боевых действий ни разу не удавалось.