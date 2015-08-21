Большинство россиян путают порядок цветов на флаге РФ и не могут вспомнить начало гимна

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, знают ли россияне, как выглядит государственный флаг, герб, звучит гимн, и какие чувства к ним испытывают.

Российским флагом гордятся 67% граждан России, в то же время цвета и порядок полос российского триколора верно назвали только 64% респондентов. Четверть опрошенных (24%) правильно указала цвета, однако ошиблась с их расположением. И 7% полностью неверно ответили на поставленный вопрос.

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Первую строчку государственного гимна смог вспомнить 41% россиян. Ошибочные предположения высказали 24% и еще 35% не стали гадать, и вовсе не дали какого-либо варианта ответа.

Доля респондентов, испытывающих негативные эмоции по отношению к государственным символам, не превышает 2%.