В Еврокомиссии ожидали отставки премьера Греции Ципраса

Так в Брюсселе прокомментировала последнее развитие событий в Греции, в частности, заявление премьер-министра Греции Ципраса об отставке пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Анника Брейдтхардт, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"После неоднократных телефонных звонков между президентом Юнкером, премьер-министром Ципрасом и президентом Прокописом Павлопулосом для нас это не было сюрпризом. Мы этого ожидали", - сказала она.

При этом пресс-секретарь ЕК отметила, что в Брюсселе считают важным полную поддержку программы стабилизации, которая была подписана Грецией. Анника Брейдтхардт напомнила, что эту программу во время голосования в минувшую пятницу в парламенте поддержали большинство оппозиционных партий. "Широкая поддержка и своевременное выполнение реформ, которые есть в программе, будут необходимы для успеха. После решения правительства и голосования в парламенте нет необходимости для нового политического решения относительно выполнения реформ. Новая волна реформ ожидается в октябре. Мы будем пристально отслеживать их выполнение", - подчеркнула Анника Брейдтхардт.

Как сообщал УНИАН, 20 августа, во время телеобращения к нации премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о своей отставке.

Ранее сообщалось, что Алексис Ципрас намеревался подать прошение об отставке для того, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных парламентских выборах.