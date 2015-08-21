Forbes выявил связь Путина с компанией, зарабатывающей на сжигании продуктов

Как сообщает Forbes, когда в 1993 году глава компании Михаил Востриков создавал совместное предприятие со шведскими партнерами, Владимир Путин, руководивший в то время комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, подписал свидетельство о регистрации совместного предприятия. "Мы этим очень гордимся", - заявил российский предприниматель.

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И хотя шведы денег на развитие бизнеса не дали, запуск производства все же состоялся. Однако, где именно были взяты средства на это, предприниматель не уточняет.

В 2008 году Минсельхоз выбрал эту компанию единственным поставщиком инсинераторов - печей для сжигания органики и опасных отходов. По линии ведомства было продано 20 печей по цене в среднем 6 млн руб. за установку "под ключ". В целом за 22 года работы компания Михаила Вострикова изготовила и установила более 200 печей.

Как отмечает издание, в настоящее время "Турмалин" ожидают новые заказы благодаря президентскому указу об уничтожении санкционных продуктов. "Мы никак не ограничены, у нас большие производственные возможности. Будет заказ на один крематорий для продуктов, сделаем один. Будет заказ на сто, сделаем сто", - заключил российский предприниматель.

По данным издания, ранее компания "Турмалин" оказалась в центре скандала, когда западные СМИ заявили, что ее мобильные крематории используются для сжигания тел погибших россиян на Донбассе. Официальные представители российских властей эти обвинения опровергали.

Журналисты Forbes заметили, что на сайте "Турмалина" в разделе "Мобильные крематории" появилась приписка "Не предназначены для использования в ритуальных целях и уничтожения «Груза-200»".