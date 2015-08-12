Эксперты при правительстве РФ заявили, что продуктовое эмбарго спровоцировало рост цен

Такой вывод сделали в аналитическом центре при правительстве России, передает Би-би-си. По мнению российских экспертов, без обеспечения внутренней конкуренции оба эти эффекта в долгосрочной перспективе будут только усугубляться.

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Российские аналитики отметили, что потребительские цены на все ключевые социально значимые товары росли за год двузначными величинами. В мае средние потребительские цены на говядину выросли на 23% по сравнению с маем 2014 года, на свинину - на 22%, сыр - на 20%, замороженную рыбу - на 38%, морковь - на 39%, яблоки - на 37%, на крупы и бобы - на 49,2%, отмечается в докладе.

По оценкам экспертов, обвал рубля занимает до 20% от общего роста цен, на 80% инфляции же приходятся объективные ежегодные факторы.

Авторы доклада также отмечают, что продовольственные санкции стимулировали рост российского производства, однако в настоящее время его реализация осуществляется точечно.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в России был подписан приказ об уничтожении санкционных продуктов питания. Первая партия продуктов была уничтожена 6 августа.