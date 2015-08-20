США призвали Россию освободить осужденного эстонского полицейского

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявили в Государственном департаменте США, похищение, содержание под стражей, а теперь еще и осуждение за беспочвенными обвинениями свидетельствуют о вопиющем пренебрежении к верховенству права со стороны российских чиновников и вызывают серьезные сомнения относительно соблюдения Россией ее международных обязательств.

Кроме того, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби, беспокойство США вызывают и сообщения о том, что Естон Кохвер не имел юридической защиты со стороны принудительно назначенного ему российского адвоката и на суд не пустили ни представителей общественности, ни консула Эстонии.

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Как сообщал УНИАН ранее, Министерство иностранных дел Украины осуждает приговор Псковского областного суда России сотруднику полиции безопасности Эстонии Естону Кохверу в виде 15 лет лишения свободы.

Российские спецслужбы похитили Кохвера в сентябре 2014 года на границе России с Эстонией. Ему предъявили обвинение в шпионаже, контрабанде и ношении оружия, а также в незаконном пересечении российской границы.

При этом Эстония заявляет, что вооруженные люди похитили его из эстонской территории, вблизи пограничного пункта Лухамаа, когда он участвовал в операции по предотвращению преступления на границе.