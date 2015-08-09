ДТП с украинцами в Румынии: МИД сообщил о 48 пострадавших

В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок, сообщили в пресс-службе МИД.

По оперативным данным посольства, еще 48 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в пять лечебных заведений Румынии.

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На месте происшествия работает консул Украины в Румынии, которая во взаимодействии с компетентными органами Румынии оказывает пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, Министерство иностранных дел обратилось к румынской стороне с просьбой оказать необходимое содействие в оформлении виз родным пострадавших, которые намерены выехать в Румынию.