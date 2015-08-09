ДТП с украинцами в Румынии: МИД сообщил о 48 пострадавших
12:45, 09 августа 2015Мир
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По информации посольства Украины в Румынии, около часа ночи 09.08.2015 г. на трассе Констанца-Бухарест (Румыния) в 53 километрах от Бухареста произошло ДТП с автобусом, перевозившим 51 гражданина Украины, среди них по меньшей мере 25 детей.
В результате аварии двое граждан Украины погибли, среди них – один ребенок, сообщили в пресс-службе МИД.
По оперативным данным посольства, еще 48 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в пять лечебных заведений Румынии.
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На месте происшествия работает консул Украины в Румынии, которая во взаимодействии с компетентными органами Румынии оказывает пострадавшим всю необходимую помощь.
Кроме того, Министерство иностранных дел обратилось к румынской стороне с просьбой оказать необходимое содействие в оформлении виз родным пострадавших, которые намерены выехать в Румынию.
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