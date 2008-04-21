300 бойцов спецбатальона Минобороны РФ перешли в чеченскую милицию

Более 300 рядовых и офицеров перешли из спецбатальона Минобороны "Восток", командир которого Сулим Ямадаев конфликтует с властями Чечни, в подразделения чеченской милиции. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

Как сообщил бывший подчиненный командира "Востока", все покинувшие батальон военнослужащие уже получили новое обмундирование. По его словам, бывшие бойцы "Востока" будут устроены на работу в чеченскую милицию в соответствии с их пожеланием.

Между тем брат командира спецбатальона, бывший депутат Госдумы РФ, Герой России Руслан Ямадаев считает, что бойцов "вынудили делать такие заявления: одних - угрозами, а других - подачками". По его словам, как на самих бойцов батальона, так и на их родственников власти оказывают "мощное давление". Тем не менее, считает экс-депутат, действия некоторых военнослужащих, ушедших к кадыровцам, могут трактоваться и как "самовольное оставление воинской части или места службы" (ст. 337 УК, подразумевает до шести месяцев ареста). "Я надеюсь, что военная прокуратура займется этими дезертирами",- добавил Р.Ямадаев.

Напомним, что конфликт между чеченскими властями и руководством "Востока" начался 14 апреля. В тот день спецназовцы не уступили дорогу кортежу президента республики Рамзана Кадырова. Один из братьев Ямадаевых, Бадрудин, был объявлен в розыск, двух спецназовцев застрелили за оказанное сопротивление милиционеры, а сама база "Востока" в Гудермесе была блокирована.

В воскресенье уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил о необходимости проверить бойцов батальона "Восток" на причастность к совершенному в тот же день в Веденском районе обстрелу машины, в которой ехала семья сотрудника аппарата чеченского омбудсмена Хасамбека Зубайраева. Погибли две племянницы правозащитника пяти и восьми лет. Представители командования батальона "Восток" эти предположения назвали абсурдными.

РБК