Россиянина не пустили в Литву из-за наклейки серпа и молота на автомобиле

Служба охраны государственной границы отказали во въезде в Литву гражданину России, на автомобиле которого была советская символика, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщили в литовской погранслужбе, на автомобиле была наклейка с пятиконечной красной звездой, серпом и молотом. Пограничники предложили россиянину снять наклейку или продолжить путь пешком, он отказался и вернулся в Калининградскую область.

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Демонстрация или распространение нацистской и коммунистической символики в Литве запрещены законом и грозит штрафом от 144 до 289 евро.

С мая 2015 года в Украине официально запрещена советская символика. Запрет не распространяется на документы госорганов, принятые или выданные до 1991 года, и на награды времен СССР, надгробные сооружения, почетные захоронения, экспозиции музеев, тематические выставки, произведения искусства.