Финляндия также подумывает отказать во въезде российским "Ночным волкам"

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на финское издание Yle.

По словам министра внутренних дел Пяйви Рясянен, факт наличия оформленных надлежащим образом документов не гарантирует права на въезд в страну.

Решение о том, пускают кого-то в страну или нет, не является политическим, а основывается на законах и правилах Финляндии и ЕС, подчеркнула Рясянен.

Ранее российские СМИ сообщили, что группа байкеров "Ночные волки" после отказа во въезде в Польшу может попробовать отправиться в Европу через Финляндию.

Как сообщал УНИАН, Польша еще 24 апреля предупредила РФ о том, что не пропустит на свою территорию российских байкеров из националистического клуба «Ночные волки» за то, что российская сторона не предоставила необходимой информации об их пребывании в стране, а это не позволяет гарантировать их безопасный проезд по польской территории.

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Байкерам пришлось провести несколько часов на границе, отвечая на вопросы таможенников. В результате ни одного из российских мотоциклистов не пропустили на территорию Польши.

Ранее Чехия не позволила участникам мотопробега въезжать на территорию страны. Германия также лишила въездной визы лидеров клуба "Ночные волки". Также заранее было объявлено, что колонне будет запрещен проезд Берлином.

Позже байкеры пытались проехать в Литву из Беларуси. Сотрудники Государственной службы охраны границы Литвы не пропустили их, поскольку мотоциклисты не подали документов о техническом осмотре транспортных средств и не могли доказать, что их мотоциклы исправны.